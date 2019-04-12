三大日音樂節連嗨3晚 潘孟安、萬芳飆唱《愛情限時批》

2019-04-12 21:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕沒有春吶也無妨，屏東的春天還有「三大日音樂節」，一連3晚的音樂饗宴今晚（12日）7點起在屏東縣立體育館廣場登場，首日主打《阿姨的少女時代》，現場播放紅極一時經典MV金曲，也邀請金曲天后萬芳壓軸演出，屏東縣長潘孟安中場客串神秘嘉賓，與萬芳同台高歌《愛情限時批》，全場好嗨跟著一起唱。

屏東三大日音樂節今晚（12日）至14日，連唱3天，天天都有不同主題，滿足不同世代的音樂靈魂，首日播放懷舊MV，傍晚起就陸續有民眾帶著野餐墊、全家大小坐在草地上，到活動7點開唱前已水洩不通。

當《情非得已》、《不屑紀念》、《你最珍貴》、《愛情恰恰》等一連串流行金曲響起，現場的民眾一起嗨歌，沈浸在那些年火紅的金曲，宛如戶外超大KTV。

今晚壓軸是金曲天后萬芳，不只帶來自己的神曲《新不了情》，還有《我是一片雲》、《被遺忘的時光》、《問》等鳳飛飛、蔡琴、陳淑華天后經典情歌組曲，觀眾聽得如痴如醉。

萬芳演唱中途還出現神秘嘉賓，原來是屏東縣長潘孟安，兩人對唱《愛情限時批》，引來觀眾驚呼連連，台上唱，台下也幫唱，氣氛達到最高潮。

潘孟安說，縣府近年在春天選擇3個好日子舉辦音樂活動，讓大家享受美好的春光時刻，創辦了「三大日音樂節」，也希望未來屏東三大日音樂節能夠邀請更多的金曲歌手，與民眾一同歡唱。

屏東三大日音樂節均免費入場，接下來明晚（13日）主打「來這別繫零估帶」，帶來搖滾音樂，有小男孩樂團、吿五人、Tizzy Bac、搖滾天后楊乃文；後天（14日）主題「文青唱歌不啪呆」，邀請許書豪、蕭秉治（廷廷）、魏如萱、天生歌姬A-Lin等重量級歌手。每日現場還送出500份環保杯袋小禮物，歌迷可別錯過在屏東的春天盡情享受音樂。

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