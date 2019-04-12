週六北台灣氣溫回升 上午降雨機率高

2019-04-12 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕今天（12日）因為東北風影響，北部及東北部地區感受上較涼，但整體還算舒適。但是到了明天（13日），北台灣的氣溫就會稍微回升。降雨情況上，中部以北、東半部地區天氣上變得較為不穩定，尤其北台灣上午的降雨機率是偏高的，請民眾特別注意。

中央氣象局預報，明天白天東北季風相較於今天，強度有略微減弱，北部、東北部氣溫也會有回升的跡象，白天北部及東半部高溫可望來到27、28度；中南部約30至32度。降雨方面，由於華南雲雨區東移，中部以北及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨；東半部及中南部山區也有短暫陣雨的機率，其中北部在上半天的降雨機率較高，提醒民眾出門務必攜帶雨具。

另外，據「天氣風險公司」指出，預計週末2天水氣稍多，偶有陣雨發生，但溫度感受上不會像今天這麼涼。一直到下週一，降雨情況才會有個空檔，但是到下週二、三又會有鋒面通過，屆時恐又會轉為全台有雨的天氣型態。

空品方面，根據行政院環保署空品預報指出，明天宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，為「橘色提醒」等級。

明晨及夜間，在金門、馬祖及西半部地區容易有局部霧或是低雲情況發生，影響交通能見度，民眾須多注意。

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