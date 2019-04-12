墾丁救難英雄「威鯨」流落街頭 高價裝備恐遭烈日曬壞

2019-04-12 22:28

首次上稿 20:59

更新時間 22:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣長潘孟安曾擔任過理事長的恆春威鯨救難協會，近期因為龐大裝備器材無處放置，高昂的水上摩托車及救生艇放在烈日下曝曬，救災救難裝備也只能塞在偏遠貨櫃屋內，每年執行無數救援任務的「威鯨」淪落至此，成員們都大嘆「如此對待英雄，實在不如歸去。」不過前理事長韓嘉洲則認為，鎮公所對協會出力甚多，應會繼續協助找尋放置空間。

「沒想到這些『英雄』落得如此下場！」威鯨救難協會成員們昨天忙著搬運裝備，看著美國愛心人士捐贈的救難水上摩托車，陪著成員征戰大小海上救難的橡皮艇，如今只能在戶外空地上曝曬，部分資深成員不禁掩面落下男兒淚，有些氣不過的甚至大罵髒話宣洩情緒。

前身是恆春救難隊的威鯨救難協會歷史悠久，恆春半島大小海難、山難及水患都能看到他們身影，從恆春海上長泳百人溺水、八八水災到近期的台南、花蓮大地震，成員們總是義無反顧參與救援，遊客、漁民落海失蹤，也總是威鯨協助警義消搜救，但這些被視為英雄的「裝備」，如今竟落得流落街頭下場。

威鯨救難協會理事長潘豐田無奈表示，協會為了救難救災方便，本來借用恆春鎮公所泳池旁的空間，因泳池近期將整修搬離，裝備放到車城一處貨櫃屋，水車及橡皮艇則借用停車場兩個車位，但近期遭通知「財政窘困」，昂貴的車輛橡皮艇只能流落街頭。

不過，威鯨前理事長韓嘉洲則緩頰表示，鎮公所一向對協會相當支持，除了經費挹注，也無償提供辦公室及停車位供置放裝備，算是近年難得支持協會的公部門機關，相信會繼續協助協會尋找新空間放置裝備。

恆春鎮長盧玉棟也震怒表示，對威鯨救難協會的長期協助可受公評，不容許少數人釋放錯誤訊息，抹滅鎮公所對救難人員的付出。

潘豐田表示，潛水裝備及救生設備放在貨櫃屋，長久高溫之下會損壞，也離人員出勤集合的恆春鎮太遠，而水車、橡皮艇在戶外除了曝曬還有失竊風險，況且還是暫時放沒承租的國有地，目前實在找不到方法，希望各界協助尋找威鯨設備的棲身之所，給這些勞苦功高的「英雄」應有的尊重。

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