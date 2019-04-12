南智特奧滑輪競速摘世界金牌 學校辦遊街慶功

2019-04-12 21:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年2019夏季特殊奧林匹克運動賽事在阿布達比舉行，台南啟智學校高職部的吳佳宏、吳靜鳳榮獲世界3面金牌及3面銀牌，全校師生與有榮焉，今（12）日舉辦遊行慶功並分享喜悅。

慶功遊街活動，出動1台中巴校車、3台超跑及1台鼓車，遊行路線將近50公里，從台南啟智出發，到西港國中、延平國中、大光國小、永康國中、台南巿政府、中洲寮保安宮及外塭和濟宮，最後再回到南智。

台南啟智校長林宏澤表示，除了慶功之外，也串起南智與地方及各教育夥伴學校的鏈結，進行生命教育，證明天生我才必有用的道理，只要肯努力就能有成功的機會，途中也獲得社區民眾對南智師生的肯定及恭賀。

家長會長鄭智文表示，身障孩子的潛能在老師們努力指導下，終能有成功的機會，每4年1次的特奧賽事，終能感受到這群孩子努力爭取，勇敢嘗試及不放棄的精神，讓我們看到「用生命影響生命」的愛與包容。

台南啟智學務主任林建沁表示，為將這份榮耀分享給鄉里，並且彰顯學生優異表現及教師們用心的指導，租借3台超級跑車，以最殊榮方式載送選手們慶功遊街，並將學校長期推展體育成果宣傳給鄉親知道。

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