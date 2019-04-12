技藝競賽奪冠 原民孝子：原來我的人生也有第一名的時候

2019-04-12 21:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市107學年度國中技藝教育學生技藝競賽今天頒獎，186名獲獎學生走上星光大道接受喝采，23個職種冠軍各領風騷，背後各有奮鬥故事。來自原住民鄉的桃源國中顏誠業為了幫父母走入農業，他開心地說：「原來我的人生也有第一名的時候。」

今年約有7000名學生參加國中技藝12個職群、23個主題選習，挑選出638名選手參賽，186名獲獎者在「高雄區108學年度國民中學技藝技能優良學生甄審就讀職業學校及高級中學附設職業類科」甄審時可獲得加分。

頒獎典禮今天在中山工商舉行，校方特別安排獲獎學生走上星光大道，讓他們更懂得珍惜自己的成就。教育局長吳榕峯頒獎給學生時，以「蛻變技藝，夢想起飛」嘉勉，同時感謝13所高中職提供優質技藝教育課程及學習環境，推動大高雄多元人才培育計畫。

顏誠業從國小就幫父母採收金煌芒果，早早就立定志向，要承接父母事業，農業職群技藝課程成了他覺得最有趣的課程，還當上了農業課班長。他說，課堂上他並不是最優秀的，老師卻鼓勵他參賽，原本想拒絕，勇於嘗試後奪冠，將就讀旗山農工繼續學習。輔導室主任葉宜宣說，誠業學習態度主動，才會被推舉參賽。

電機與電子職群中，女生鳳毛麟角，明華國中葉柔妤拿下第一名，令人跌破眼鏡。她說，家中經營壓克力廣告公司，從小就跟著媽媽學習，雖然練習過程中常被電烙鐵燙傷，卻也發現自己的不足，更加咬牙苦練。

186名獲獎學生中，有63人是中山工商培訓選手，是培訓高職獲獎數最多學校，其中23個職種有10人奪得第一名，是今年賽場最大贏家。

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