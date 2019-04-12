花蓮推5大職人體驗 小「縣長」首上工頒獎

2019-04-12 19:19

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣今年4月推「5大職人」體驗活動，包括1日店長、展售員及公務員體驗，其中曾獲頒全國慈孝家庭楷模獎的小縣長林銘祥與吳欣臻，今首度「上工」，陪同縣長徐榛蔚頒發保德信青少年菁英獎，期許自己也能成為造福社會的助人者。

就讀觀音國小10歲的林銘祥，家境清寒，爸爸曾因車禍昏迷，導致行動不便，媽媽來自東埔寨，國語不太流利，平時除會上山幫爸爸養雞、照顧弟妹外，還充當媽媽的老師，「國台語」雙聲教學，並也學習媽媽的東埔寨母語，去年代表花蓮角逐全國慈孝家庭楷模獲獎。

另名小縣長吳欣臻，來自中原國小藝才班，曾獲選自治小市長，美術領域表現優異，更對英語懷抱熱情，因即將升讀國中，想要透過小縣長體驗，充實自己、拓增視野，讓自己未來也能為花蓮建設提出更好的建議。

「想讓花蓮教育更好！」林銘祥說，身為縣長每天都要管理花蓮事物，「東忙西忙」，希望提升花蓮的教育環境及學習品質，吸引更多人願意到花蓮念書，偏鄉才不會有學校因缺學生而倒閉，自己才能有同學、有書念！

花蓮縣政府今表揚獲贈「保德信青少年志工菁英獎」的2名全國菁英獎、9名奉獻獎得主，包括海星高中葉欣及劉丹華，花蓮女中徐林韶慈；四維高中羅矞、羅傳暐；海星高中陳翊宇、黃子綺、廖浚童；慈濟附中樊蓁蓁、李采倪、陳潔儒等人。其中，海星高中還獲頒投入公益獲服務教育楷模殊榮，由校長孔令堅領獎。

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