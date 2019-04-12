已故藝術家趙春翔69件作品 亞洲大學現代美術館展出

2019-04-12 17:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕亞洲大學現代美術館將從4月13日至7月7日舉行已故藝術家趙春翔「遠方的行星，趙春翔藝術展」，將展出69件作品，可看到趙春翔早期及晚年時作品。

藝術家趙春翔就讀中國杭州藝專，與國民政府一同來台，還旅居西班牙、巴黎、紐約，再回來台灣。

作品保留了中國傳統水墨，還有西方典型的繪畫，如幾何造形使用、拼貼畫面的技巧、顏料的潑灑等形式 ，是力行中西藝術合併實驗的實践者。

亞洲大學現代美術館特舉辦藝術家趙春翔個展「遠方的行星：趙春翔藝術展」，特別從台灣、香港兩地的重要收藏家與機構中，挑選69件作品，連同趙春翔生前的文件、手稿、小幅習作，甚至使用過的繪畫工具一併展出，加起約80多件。

典藏雜誌社社長簡秀枝表示，享年81歲的趙春翔是20世紀中國現代藝術史重要的代表人物之一，他就讀杭州藝專，與世代相近的趙無極、朱德群、吳冠中等藝術家師出同門，並列為華人藝術大師林風眠最得意的門生。

此次由王嘉驥擔任策展人，會以「遠方的行星」作為名稱，王嘉驥說，此一靈感來自趙春翔1986年的同名畫作，這個命題給人距離、遠行、邊緣、瑀瑀獨行等聯想，也是趙春翔一生遷徙、離散、漂泊的寫照。

亞洲大學現代美術館此次舉辦藝術家趙春翔個展，是繼國立歷史博物館2004年舉辦的「生命之光─永恆的追尋者趙春翔」展覽後，再次有系統展示趙春翔系列作品；早在1962年，趙春翔的5件作品已被紐約古根漢美術館永久收藏，成為該美術館首次收藏的當代華人藝術作品。

亞大校長蔡進發強調，此次展覽，回朔趙春翔創作生涯，更延續亞洲大學現代美術館2017年舉辦的「無極之美：趙無極回顧展」。

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