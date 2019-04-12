不是詐騙 國健署將親訪近8千名中、老年人做研究

2019-04-12 15:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民健康署將開始做「中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查」，預計派調查員親訪全台共7824名中、老年人，了解加護狀況、居住安排和社會支持等情形，也呼籲若接獲通知的民眾能接受訪問、並非詐騙。

「中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查」是衛福部定期會做的調查研究，目的在瞭解台灣中老年人的家戶狀況、居住安排及社會支持情形、工作及經濟狀況、退休前後生涯規劃，以及健康狀況、衛生行為、及醫療保健服務利用情形。

調查結果會比較不同背景特徵的中老年人在健康與生活狀況差異，藉以估算未來高齡人口在醫療保健與生活支持的需求，以提供政府相關單位辦理中老年人健康促進工作參考。

國健署指出，訪查工作預計本月開始，將持續到今年九月底，訪查過程以面訪問卷為主，前後約需60分鐘，訪問內容包括背景資料、婚姻及居住狀況、家戶結構、親屬概況及互訪、健康、醫療服務利用與衛生行為、工作歷史、社會參與及環境安全、經濟狀況。

國健署表示，訪問結束後，將致贈受訪者一份便利商店100元禮券（商品卡）。

國健署表示，問卷訪查工作是由國民健康署委託調查訪問員辦理，所有調查訪問員都會攜帶識別證件，並持有國健署核發的身分證明公函。

每一名受訪者所提供的資料，將合併作整體統計分析，不會單獨對外公布個人資料，訪查或資料處理人員會善盡資料保密責任。

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