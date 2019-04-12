撩人片》肯德基爺爺回春 變身性感大叔狂露腹肌

2019-04-12 17:26

〔記者簡亭宇／台北報導〕近日肯德基在官方IG發布新形象照，過去熟悉的和藹老爺爺上校已經不見了，竟然變成性感大叔，還在網路上大露腹肌、與模特拍大片樣樣來，對於肯德基爺爺突然「回春」的改變，引起網路一片討論，大家都在猜，究竟這位型男是誰？

原來這位肯德基新的性感上校，並不是「真人」，而是趕上時下流行的「虛擬模特兒」風潮，虛擬模特兒是透過電腦技術做出仿真人照片，並活躍於社群軟體，以真人的角度分享生活，無論是拍時尚大片、拍網美網帥照，甚至是接下品牌合作廣告，都能由虛擬模特兒取代真實世界的模特兒，可以說是以假亂真，在這個網路時代，連模特兒都有被取代的危機了。

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