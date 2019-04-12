致用高中校慶運動會 活動精采多元

2019-04-12 14:39

〔記者張軒哲／台中報導〕致用高中今日舉辦慶祝創校56週年校慶運動大會暨「電競產業教學中心」成立揭牌，校內特別安排社團迎賓表演、美容科造型成果展，並有海軍儀隊健兒熱情演出，場面熱鬧。

校長陳添旺表示，今年致用校慶舉辦「電競產業教學中心」啟用儀式，並於資料處理科成立電競產業專班招生，教學中心包含電競實戰基地、賽事主播訓練教室、專門攝影棚、專業導播機、網紅直播等設備，學校已成立電競社團及致用電競虎鯨隊，特別聘請有實戰經驗電競職業選手前閃電狼選手Monkey及前台北暗殺星（TPA）選手Rapid到校授課及指導實戰經驗。致用高中是台中市海線地區高中職目前唯一成立建置電競實戰訓練基地，讓學生可以學習電競產業相關專業技能，利於未來投入電競產業職場，成為青年學子最熱門的喜歡選項。

運動會、校慶慶祝大會外，安排推動拒毒健康校園「舞林至尊熱舞大賽」、「致用之星歌唱大賽」、「美容科成果展」、「社團動態成果展」等，同時結合致用高中策略聯盟大學學生社團及海軍儀隊熱情參與精湛演出，讓學生成為校慶的主角，盡情展現平日社團練習成果。

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