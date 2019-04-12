正妹高中女師日語超溜還是甜點烘焙師…學生跪求進教室

2019-04-12 14:34

〔記者李容萍／桃園報導〕現代人往往跨足多領域，具多重職業及身分的「斜槓青年」成為新潮流，桃園市大溪區至善高中一名國文教師鄒曼荻，外型甜美，擁有日語及甜點烘焙專業，在教國文之餘，也能開班授課教日語，在校方規畫下，108學年度還要戴上廚師帽教授日式甜點製作。鄒曼荻的「斜槓精神」希望影響學子打開視野多方嘗試，吸引學生爭相打聽、跪求新學期能進她的教室。

畢業於東華大學中國語文學系的鄒曼荻，因對語言學習有興趣，加上愛動手做料理，大學畢業後赴日進修，通過「JLPT日本語能力試驗」最高等級，赴日就讀「東京優雅製菓調理專門學校」考取「製菓衛生師」資格；回台之後她結合日本所學，結合語言、甜點和日本文化發表「初學日文的第一堂課」著作，成為暢銷作家，透過有溫度的文字和圖案，把自己製作甜點的熱情傳給讀者。

回想在日本學習、工作的經驗，鄒曼荻笑說自己的日文是在打工時的後磨練的，常常課本上學了不一定會，但是「客人一罵就馬上記起來了」，她鼓勵年輕人出國歷練，尤其打工是比學校更能磨到日文能力和生活經驗的場合。

多才多藝的鄒曼鄒曼荻，在留學期間運用紮實的中文底子，以注音及漢語拼音兩套系統在日本補習班教中文，返台後，曾在台電、科技公司、高中任教，並受聘至善高中日文專任教師一職，校方看中她的特殊經驗，在下個學年度新設的觀光事業科中教授日語。有感於台灣的日語教學過於呆板沒變化，她選擇較生動的互動方式，把從日本學習的生活、經驗、職場或飲食文化等融入課程，並將教學串聯大溪、復興等在地觀光旅遊資源，期為在地培養更多觀光領域人才。

觀光事業科主任潘御天表示，至善高中近年與多所日本高校交流互動頻繁，為了讓課程更多元創新，將規畫「日式飲食文化」、「日式甜點實作」、「日本流行文化探索」等課程，培育更多觀光領域人才。

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