弘光科大烘焙得獎選手入國小校園教作泡芙、推動食農教育

2019-04-12 14:21

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科技大學食品科技系學生蔣佳帆、餐旅管理系學生王淳威兩人去年參加「野創盃創意烘焙競賽」摘銀，配合主辦單位推動校園實踐試辦計畫「大手牽小手，哥姊帶你做」活動，兩人在指導老師、食科系助理教授楊智偉帶領下，前往西屯區上石國小，教學童製作泡芙，讓學童體驗烘焙，寓教於樂。

楊智偉表示，為了推廣台灣在地食材，發揮技能傳承，協助大學生發揮專長及服務精神，因此，主辦野創盃的全國教師工會總聯合會、育秀教育基金會、喜願共合國、中華穀類食品工業技術研究所，特別請第三屆野創盃大專組前三名的選手，首次走入國中、國小校園，教導小學生基本烘焙，11日前進上石國小，把烘焙的基礎觀念帶入校園，從小紮根，另外，5月13日也將到神岡國小。

擔心國小學生操作烘焙器具、刀具會有危險，再加上國小校園烘焙相關設備不齊全，到上石國小前一天晚上，蔣佳帆、王淳威連夜趕工，先在學校烘焙泡芙、熬煮內餡，選用在地的有機蛋煮卡士達醬，注重小朋友飲食健康，並呈現食物原味，共事先準備200個泡芙半成品、拋棄式奶油袋，讓國小師生進行最後充填內餡動作。

楊智偉和兩名獲獎學生先向上石國小五年級的30位師生介紹烘焙的基本知識，以及泡芙的原料、比例內餡，再由大學生指導小學生如何把內餡填入泡芙內。小朋友全部第一次接觸烘焙，顯得相當興奮，學著把泡芙切開後，擠入內餡，再用巧克力、起司裝飾，有的人更裝飾成模樣可愛的老鼠、兔子。學童說，「謝謝大哥哥大姊姊，可以知道泡芙的餡料怎麼做，還動手做泡芙，真的好好玩，又很好吃，以後也想要當甜點師傅。」

上石國小校長鄭淑真表示，學校內有很多位老師在推動食農教育，食安問題一直大家重視的問題，這個活動使用在地食材，符合食農教育精神，又讓學童自己親手製作，認識食物與美感、美味，是很棒的一堂課。

學生蔣佳帆說，以前都是在台下聽老師講課，現在換了角色自己當老師，感覺很新鮮，「小朋友好活潑，我利用自己所學教學童基本的技術，也希望引起他們興趣。」學生王淳威則說，沒想到可以走入國小校園內教烘培，也回想起自己小時候唸書的感覺，「每個小朋友都很有創意，讓我教學時更有耐心。」

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