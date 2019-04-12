醫病》開車「視茫茫」竟是長腫瘤 雙鼻孔開刀清乾淨

2019-04-12 14:34

〔記者湯世名／彰化報導〕52歲的林先生，近半年來左眼都看不清楚，原本以為是眼睛視力退化，到眼科求醫卻未改善，經核磁共振檢查，赫然發現眼睛左側有3公分的腦下垂體腫瘤，已壓迫到視神經且影響內分泌，有失明之虞，所幸經神經外科醫師手術治療後，現已順利清除腫瘤，左眼視力已逐漸恢復，不再看得「霧煞煞」，目前僅需接受內分泌科門診追蹤治療。

去年6月，52歲的林先生發現自己開車時前方路況、車輛都看不清楚，原本以為是近視加重或老花而不以為意，到眼科診所做視力檢查，卻發現左眼外側視野縮小、眼神飄移，到區域醫院眼科就診，經核磁共振檢查，確認林先生顱內蝶鞍有一顆3公分的腦下垂體腫瘤，林先生相當震驚，轉介彰化基督教醫院神經外科主任鄭均洹，告知壓迫視神經如果沒有處理，恐有失明之虞，林先生即決定接受手術。

神經外科主任鄭均洹、醫師辛明泰將手術安排在複合式手術室進行，以雙鼻孔鼻內視鏡經由鼻腔蝶骨竇，再到腦下垂體窩摘除腫瘤，保留了正常的腦下垂體，另外搭配滴水止血電燒及止血針幫助止血。複合式手術室中，設置192切電腦斷層掃瞄儀，有利醫師在手術後隨即為病人進行電腦斷層掃瞄，立即確認手術部位腫瘤是否完全切除，若有併發症也能立即處置；另外，手術室中配備的導航係統，即時提供影像，輔助醫師精準手術、大幅降低傷害週邊正常組織的風險，大大提高手術安全性。林先生的腦下垂體腫瘤手術，在複合式手術室中完成，也在手術結束後立即確認徹底切除腫瘤，手術非常順利。

辛明泰表示，腦下垂體腫瘤，是指發生於腦下垂體的所有腫瘤，大部分屬良性，其發病原因不明，約佔所有出現症狀的顱內腫瘤5至10%，分為功能性腺瘤及非功能性腺瘤，其中一半以上的病人並無明顯症狀。好發於任何年齡層，但以成年人居多。臨床上可經由頭顱X光、腦部斷層掃描、腦部磁振造影等檢查來確診。

他說，傳統腦下垂體腫瘤手術，通常經單鼻孔進行，手術受腫瘤大小限制，可能僅縮小腫瘤，而無法完全摘除，造成16%復發的可能；鼻內視鏡腦下垂體雙鼻孔手術，經由鼻腔進入蝶竇，外觀上看不出傷口、住院時間短，跟以往單鼻孔手術比較起來，能將大於1公分或甚至巨大腦垂體腫瘤摘除的更徹底，降低腫瘤復發率。

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