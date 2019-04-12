鼓勵生育 黃偉哲：養得起最重要

2019-04-12 14:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的嬰兒出生率6都最低，市長黃偉哲今天受訪時表示，如何透過政策，還有環境的營造，讓年輕人想「增產報國」，且負擔減輕，都養得起等才是重要，否則所謂的獎勵補助，恐淪為「遷戶口比賽」。

黃偉哲表示，不僅台南居6都之末，台灣出生率也已經全世界最低，此為國安問題，但各縣市用所謂的加碼補助，只是變成遷戶口比賽而已，「今天遷台中、明天遷桃園、後天遷高雄」，並無實質意義。

黃偉哲認為，所謂砸錢獎勵，不是一個正道，最好的方法，應讓年輕人願意生，這絕非用1個補助費就決定的，且都能養得起。

黃偉哲強調，政府該做的是減輕負擔，例如私幼公共化，必須改良、推動，家長沒有後顧之憂，自然敢生、敢養。

黃偉哲說，台南嬰兒出生率是比較低的，但人口移入率卻相對得多，因此市政府更應健全托育體系，將有限的資源投入，若只是貿然提升補助，對整體問題的解決，並無幫助，淪為遷戶口比賽，「我們不奉陪」。

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