《離你遠一點》作家李光福與學童談寫作與化解性騷擾

2019-04-12 13:44

〔記者王涵平／台南報導〕新營國小邀兒童文學作家李光福與學童談寫作，近來兒少性侵與性騷等事件頻傳，李光福也透過著作《離你遠一點》，教導學童以智慧化解性騷擾。

著作超過百本的李光福，除了聊童年的生長點滴，並分享走向寫作的心路歷程，學校安排活潑可愛的小小主持人鄭天晴、楊勝閎串場，幽默風趣且可愛的模樣贏得讚賞。

李光福老師特地聊著作《離你遠一點》，該書描寫一名小女孩面臨鄰居壞叔叔的性騷擾，卻能運用智慧一一化解，最終將壞叔叔繩之以法，學童反應熱烈，紛紛提問面對性騷擾時新奇有趣的化解方法，李光福也大讚新營國小對於兒少保護的宣導一級棒。

新營國小校長張溪南表示，校內積極發展閱讀和寫作教育，有風格獨特的「綠光森林」圖書室，也曾榮獲教育部閱讀磐石獎、明日閱讀推展學校最高級認證，每年更申請辦理「作家入校來聊書」，藉由與作家親身的互動，拉進學童與讀本之間的距離，啟迪兒童閱讀與創作能力。

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