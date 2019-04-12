｢可麗兒清潔工坊」庇護工場營運 2人4小時收費2500元

2019-04-12 13:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣第6家庇護工場｢可麗兒清潔工坊」今天正式營運，目前有3名身心障礙者員工，未來將成長至6人，目前已有虎尾基督教長老教會及雲林科技大學產學中心兩個固定客戶，也提供短時間清潔服務，兩人一組四小時收費2500元。

縣長張麗善表示，雲林縣共計6家庇護工場，數量是全台非直轄縣市縣市中最多，可提供66名身障朋友就業機會。在縣府的輔導下「可麗兒清潔工坊」正式營運，主要服務為大樓、家中及環境清潔，身心障礙者雖然行動不便，但只要在專人的引導下，都可以發揮他們專長，讓身心障礙朋友們擁有就業的舞台。

約書亞環保有限公司經理洪仁昱指出，以企業的角度，雇主進用人力會以成本作優先考量，但因身心障礙朋友很難發揮像普通人一般的工作能力，所以在勞工局輔導下，成立「可麗兒清潔工坊」庇護工場，期望透過專業技術教導，協助身心障礙者能進入職場，可麗兒給他們釣竿，希望他們未來能自己釣魚。

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