白沙屯媽祖一天二度進入這所學校 教育處：另類的學習

2019-04-12 13:27

〔記者詹士弘／雲林報導〕白沙屯媽祖鑾轎飄忽不定，今天上午鑾駕行經元長客厝國小，二度進入校園，並休息到下午一點半才離開；教育處表示，宗教是雲林縣重要的文化產業，媽祖進入校園，除是另類的文化學習外，也讓小朋友當主人，招待遠到來而的客人；教育處對媽祖駐駕校園表示歡迎。

去年白沙屯媽祖過去也曾到客厝國小休息，當時適逢星期六，學校沒有上課，大門還來不及開，媽祖鑾轎就從側門進入校園停駕；今天接近中午時，媽祖鑾轎接近學校，在幼兒園小朋友高喊「媽祖婆我愛您」下，鑾轎突然轉進校園，經停暫停留後離開，師生都有鑽轎底，本以為媽祖要離開了，沒想到鑾轎又轉進校園，休息到下午一時半才離開。

校長籃綉慧說，很感動媽祖二度到校，學校開放禮堂供香燈腳休息，學生也趁機會體驗台灣獨特的宗教文化，媽祖鑾轎離開後，學校也恢復正常上課。

教育處副處長林慧蓉表示，白沙屯媽祖信眾經徒步隨香到雲林，走路很累，在不影響學校正常運作情況下，提供場地供香客休息，鑾轎駐駕，其實是盡地主之宜，教育處也請學校儘可能配合；另宗教是雲林縣重要的文化產業，媽祖進駐校園，是另類的民俗文化，也是一場難得的文化教育及學習機會。

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