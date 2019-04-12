小朋友一句「我愛你」！白沙屯媽回頭停駕國小陪吃午餐

2019-04-12 13:28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕白沙屯「粉紅超跑」今天上午從北港朝天宮回程，經過元長鄉客厝國小前，原本媽祖鑾轎已經過了大門，突然小朋友們齊喊「媽祖我愛你」，「最有人性」的媽祖突然回頭駐駕國小陪小朋友吃午餐。

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖南下徒步進香，今天上午5點起白沙屯媽祖鑾轎從北港朝天宮回鑾，所到之處受到民眾及店家熱情歡迎，展現雲林人的熱情，虎尾警分局長陳立祺全程陪同，並為白沙屯媽祖抬轎。

白沙屯媽祖來學校囉！上午11點左右，白沙屯進香團路過元長鄉客厝國小時，媽祖鑾轎原本已經過了大門，在一旁等候的小朋友齊聲高喊「媽祖我愛你」後，吸引媽祖回頭駐駕校園，並且極有秩序地鑽轎腳，祈求媽祖賜福。

由於白沙屯媽祖進入雲林縣轄後，第一次進駐校園，加上正值午餐時刻，媽祖指示休息至下午1點半，贏得大家稱許是「最有人性ㄟ媽祖」，陳立祺和地方各界上香祭拜，社區民眾也奔相走告到學校上香，祈求白沙屯媽祖賜福。

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