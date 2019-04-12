白沙屯媽祖刈火 起駕回鑾了！

2019-04-12 13:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮媽祖婆往雲林縣北港朝天宮徒步進香，今天凌晨5點於朝天宮進行「刈火」儀式，由朝天宮住持法師主持，象徵媽祖婆的萬年香火流傳不絕、光明不滅。

拱天宮廟方指出，刈火儀式相當神聖，全程馬虎不得，朝天宮住持法師以宮內終年不滅的光明燈引燃金紙投放到「萬年香火」爐中，並誦念經文恭讀「吉祥文疏」，祈求聖母慈悲、庇祐植福，之後以火勺掏引聖火至白沙屯的「火缸」中送入「香擔」，待住持法師在「香擔」貼上封條後，一路上引回白沙屯不得熄滅，而火苗的遞引更象徵媽祖婆的萬年香火流傳不絕。

在信眾高聲「進喔！」下，住持法師隆重完成「刈火」儀式，白沙屯拱天宮媽祖婆也登轎回鑾。

今年白沙屯媽祖婆徒步進香報名人數突破5萬人大關，可見拱天宮香火鼎盛，不少信眾虔誠陪同媽祖婆一路從通霄鎮白沙屯走到北港朝天宮，之後繼續陪伴媽祖婆回鑾，顯現出信眾的熱情，長長人龍更是壯觀。

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