這些咖啡、奶茶包別喝！過期原料重製 賣出近1.7萬公斤

2019-04-12 13:08

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署和地方衛生局、調查處查獲「伯享生物科技股份有限公司」用過期和即期奶精混和其它原料，製作多項即溶咖啡、奶精等產品，並擅自延長有效日期和販售過期產品。

食藥署和高雄市衛生局、法務部調查局高雄市調查處、彰化縣調查站及彰化縣警察局等單位，配合彰化地方檢察署稽查，在柏享公司查獲以逾期及即期「Kievit奶精VB31E（有效日期107.6.21）」、「Kievit奶精M830（有效日期107.4.26）」及「Kievit奶精VB60S（有效日期107.7.10）」等原料混合麥芽糊精或其它原料，製造「即享咖啡專用奶精-低糖」、「卡布奇諾白咖啡」及「卡布奇諾白咖啡2合1」等31項產品。

檢調及衛生單位當場封存庫存品「即享咖啡專用奶精-低糖」481包及「LF濾袋茶包-鐵觀音奶茶」3929包。經比對進銷貨資料，違規產品總計售出16392.86公斤，衛生局已要求業者針對涉案產品啟動下架回收作業。

食藥署表示，依法可處6萬元到2億元罰鍰，並將產品沒收銷毀。

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