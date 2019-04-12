大甲媽祖凌晨起駕回鑾 中午已過西螺吳厝橋

2019-04-12 12:58

〔記者廖淑玲／雲林報導〕大甲媽祖鑾轎今天凌晨1點由元長鄉崙仔橋進入雲林縣轄，展開回鑾，中午前已過西螺吳厝橋，今晚預計駐駕西螺福興宮過夜。

大甲媽祖鑾轎今天凌晨從嘉義奉天宮出發回鑾，從元長一路往西螺前進，為避免搶轎，虎尾警分局副分局長龔昶銘、偵查隊長郭建宏率員一路護轎，沿途信眾扶老攜幼鑽轎腳，沿路各宮廟也都熱情迎接，不少熱情商家、住戶提供冰涼飲料、西瓜供香燈腳解渴，過程平順。

中午左右，大甲媽祖進香團抵達虎尾與西螺交界的吳厝橋，西螺警分局長符基強率員警、雲林縣議員廖偉晴等人都在橋頭接駕，媽祖鑾駕駐駕西螺朝興宮後繼續回鑾行程。

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