大甲媽祖遶境商機大 這個攤位商品很動人

2019-04-12 12:46

〔記者林國賢／雲林報導〕大甲媽祖遶境帶來人潮與商機，雲林縣文昌國小學童自種黑豆並循古法曝曬釀成「文昌好醬」販售，籌措畢業活動基金，校長梁博雍表示，文昌好醬限量1000組，現在已售出6、700組。

每年大甲媽遶境去程與回程都會駐駕西螺福興宮，創造數億元商機，文昌國小在家長與地方協助下，會在廟右前方設攤，畢業班學童排班輪流促銷，實際體驗販售，每年幾乎都銷售一空，成為最熱門商品之一。

「來哦，來買台灣產黑豆、古法釀造180天優質醬油，吃出健康與好風味。」小朋友在川流不息人潮中大聲促銷，他們不僅把醬油賣出去，還能仔細介紹西螺醬油產業文化，及醬油好壞分辯，扮演最佳導覽員角色。

梁博雍說，純釀醬油是西螺產業特色，已有上百年歷史，學校3年前將醬油產業融入校本課程，從種植黑豆到釀製醬油販售都讓學生親手做，傳承這項產業文化，並透過實際行銷讓孩子們能在陌生人前推銷在地產業，培養自信心。

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