孫翠鳳明晚在高雄重返舞台 免費欣賞

2019-04-12 11:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕明華園台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳，日前因暈眩引發不適，暫停演出，經過治療及充分休息後，已完全康復，高雄市議會13日晚上7點在文化中心廣場舉辦的「寸草心．春暉情」活動，孫翠鳳將重返舞台，免費欣賞。

母親節即將來臨，因身體不適暫停演出活動的孫翠鳳，在恢復健康後的第一場表演，就獻給高雄市議會舉辦的母親節藝文演出，並精選「貓神」戲碼，獻給高雄的媽媽們。

為迎接母親節及弘揚偉大母愛，高雄市議會邀請明華園戲劇總團在文化中心表演， 議長許崑源表示，母愛是天下最無私的愛，議會為陪同市民提前慶祝母親節，舉辦這場藝文表演，希望市民邀請媽媽一同來看明華園的精彩戲劇。

明華園戲劇總團精選「貓神」戲碼，獻給高雄所有媽媽們，重要主角包括無敵小生孫翠鳳、當家小旦鄭雅升、第一丑角陳勝在及明華園戲劇家族成員。

高雄市議會指出，由於文化中心廣場安排座位有限，歡迎市民提前入場，免費欣賞，另為體貼年長及行動不便的媽媽，活動也規劃貴賓區，讓年長及行動不便的媽媽們安心看戲。

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