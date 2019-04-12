白沙屯「粉紅超跑」回鑾 北港朝天宮萬人相送

2019-04-12 08:22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕白沙屯「粉紅超跑」回鑾，今天上午白沙屯媽祖鑾轎從北港朝天宮回程，完成一年一度回娘家壯舉，萬名信徒在朝天宮廣場前相送，期待明年再相會。

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖南下徒步進香，每年都吸引數十萬名信徒朝聖，今年4月8日從拱天宮出發，展開為期10天9夜的宗教之旅，今天上午5點起白沙屯媽祖鑾轎從北港朝天宮回鑾，所到之處受到民眾及店家熱情歡迎。

在北港街頭，白沙屯媽祖的抬轎勇腳和街頭雲林至善文化協會製做看板的Q版進香圖呼應成趣，遇有行動不便坐輪椅的信徒鑽轎腳，抬轎勇腳便將神轎抬高完成信徒心願，展現媽祖慈悲，上午白沙屯媽祖鑾轎駐駕北港武德宮短暫休息後繼續回鑾行程。

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