獵鷹火箭首次商轉發射成功 下趟即是台灣福衛七號

2019-04-12 07:20

〔記者簡惠茹／台北報導〕即將乘載台灣福衛七號衛星發射任務的獵鷹重型火箭，今天清晨完成第一趟商轉發射任務，順利帶著阿拉伯衛星升空，更完美回收兩個火箭推進器和中央火箭，下一趟任務即是台灣的福衛七號衛星發射。

福衛七號將搭載美國太空探索科技公司SpaceX研發製造的獵鷹重型火箭升空，獵鷹重型火箭今天清晨執行第一趟商轉任務，發射沙烏地阿拉伯的大型通信衛星Arabsat 6A，這顆衛星將提供中東、非洲和歐洲衛星電視、網路和電話通訊服務。

獵鷹重型火箭是目前全球現役運載能力最強的火箭，去年2月獵鷹火箭試飛時搭載了特斯拉紅色跑車，但是當時只有推進器成功回收，中央火箭因為燃料不足，在海面墜毀，而今天的發射結果，不只2個火箭助推器全部成功回收，中央火箭也成功降落。

下趟任務就是台灣的福衛七號衛星發射，福七衛星明天將從國家太空中心運送至桃園機場旁華儲公司，4月15日從桃園機場起飛。

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