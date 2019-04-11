生化炸彈兩天兩起！ 金門驗出第4隻非洲豬瘟海漂死豬

2019-04-11 20:36

〔記者吳正庭／金門報導〕兩天兩起！金門縣政府今天說，非洲豬瘟中央災害應變中心證實，8日於金城鎮銅牆山海灘岸際發現1隻重約150公斤的漂流豬屍，被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國分離病毒株相似度達100％；有鑑於整體農業安全考量，除配合中央實施金門地區豬隻其及製品銷往台灣，今天已派員對3公里內9場養豬場，共採集167件樣體送農委會檢驗，盼2天的檢測流程結束，只要檢測結果是陰性，會積極爭取解除禁止銷往台灣的禁令。

繼7日在金湖鎮料羅南石滬公園附近漂流豬屍，被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，中央應變中心今天證實，8日於金城鎮銅牆山岸際發現的漂流豬屍，同樣被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性；這是金門自去年12月31日後，被發現第4隻帶有陽性反應的非洲豬瘟病死豬。

縣府說，今天上午派員到銅牆山海漂豬屍發現地點半徑3公里內9場養豬場，共計完成血液採樣167件準備送農委會畜衛所檢驗；初步觀察，9場養豬場所有豬隻未發現異常現象。

縣府說，雖然中央應變中心對外說，即日起禁止金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往台灣本島及其他離島至少1週，不過，縣府基於維護地區產業權益，將於今天的採樣檢體送達農委會家畜衛生試驗所，預計兩天完成檢驗的時間，若檢驗結果為陰性，會積極爭取儘快解除禁止銷台的禁令。

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