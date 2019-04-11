寶島時代村確定5/11復業 開幕無政治咖走溫馨線

2019-04-11 19:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕藝人小潘潘的丈夫江欽良經營的「寶島時代村」，在停業1年4個多月後，確定5月11日復業，政商、娛樂等關係不錯的兩人，開幕將不邀政治大咖，而是邀「玖壹壹」的師弟「草屯囝仔」開簽唱會，並由江欽良授旗當寶島時代村的愛心公益大使。

寶島時代村在前年12月底熄燈停業，去年11月24日5合1選舉結束後，江欽良就釋出「寶島時代村朝重新開幕的方向努力」的訊息試水溫，今年過年後就決定復業，重新開幕時間也訂在母親節，積極招商和招募員工，員工薪水還打出30K。今天則確定是在母親節前一天的5月11日重新開幕。

寶島時代村在2012年6月30日開幕時冠蓋雲集，政治圈大咖來了不少，國民黨「太陽」之一王金平除了剪綵，還是當天江欽良和小潘潘婚禮的證婚人，而確定今年母親節重新開幕後，江欽良將不邀政壇大咖。

寶島時代村經理葉慶宗說，重新開幕日將有「玖壹壹」的師弟「草屯囝仔」演唱，並由江董授旗給這兩名草屯的子弟，擔任寶島時代村的愛心公益大使。而當天會有全縣模範母親在此接受表揚，由江董宴請她們和家屬，在園區內參觀遊玩。

至於已1年多不曾公開露面的小潘潘，開幕日是否會與夫婿江欽良一起參加開幕儀式？葉慶宗說：「目前還不清楚！」。

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