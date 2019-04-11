醫病》被彈力繩狠K中眼睛 虹膜竟斷裂下垂成複視

2019-04-11 19:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕注意眼睛保護！一名48歲的男子日前用機車後座載運貨物，正當用彈力繩固定時沒扣好，結果繩子滑脫並打到左眼，結果眼前一片模糊、且看東西出現兩個畫面；就醫後發現，男子瞳孔全變形、且虹膜根部分離。

台大醫院日前收治這名傷患，眼科醫師蕭家杰說，這類外力鈍傷造成眼睛虹膜斷裂的案例不算常見，但類似的狀況就例如大腿肌肉被很重的東西砸中導致肌肉斷裂，這名傷患的例子則發生在眼睛。

蕭家杰說，傷患就醫時瞳孔完全變形、眼球上半部有超過180度的虹膜根部分離，看東西會出現複視、視力模糊、光線極亮，非常不舒服。

台大醫院醫療團隊替這名傷患動手術縫合虹膜後，傷患也順利恢復視力。他提醒，彈力繩彈到眼睛可能導致眼球破裂、虹膜根部分離、創傷性白內障、續發性青光眼以及網膜剝離等各種麻煩的併發症。

這起案例經投稿、獲國際醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》刊登，作者包括蕭家杰、台大醫學院教授陳偉勵等人。

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