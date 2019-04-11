醫病》嚴重糖尿病患子宮內膜癌 腹腔鏡手術解決大患

2019-04-11 20:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕53歲的廖姓婦人罹患子宮內膜癌第1期，必須切除子宮、卵巢及淋巴腺，但是糖尿病嚴重，積極治療血糖半年多仍控制不佳，而開腹手術的傷口近20公分，恐難癒合，後來進行腹腔鏡手術做根除性治療，傷口小、恢復快，也因為解除腹中大患，現在血糖控制正常了。

台中榮總婦產科婦癌科主任許世典指出，子宮內膜癌手術準則為切除子宮、卵巢，重點還要摘除淋巴腺，但淋巴腺緊臨大血管的下腔靜脈和主動脈，一旦出錯就有大出血風險，腹腔鏡手術雖然傷口小，但受限於器械彎度，因此國內手術仍以傳統開腹為主，後來有達文西機器手臂加入，手臂靈活、動作精細克服，但手術費用高達15到20萬。

根據2012年權威癌症期刊《臨床腫瘤雜誌》（journal of clinical oncology）報告子宮內膜癌以開腹或腹腔鏡手術，治療效果一樣好，今年台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會也因傷口小、復原快，強烈建議應鼓勵患者使用微創手術，許世典表示，因此腹腔鏡手術是治療另一項選擇，且與開腹、達文西手術的療效都一樣好。

而且腹腔鏡手術有健保給付，僅耗材自費，費用是達文西手術費用的10分之1，而在在改善腹腔鏡器材及技術後，手術更精密，對於糖尿病患、肥胖者、洗腎者等子宮內膜癌困難手術的病人就是治療的另一項選擇。

許世典說，台中榮總9年來已成功為300名病患進行復腔鏡手術，年齡從30至80歲，有洗腎、糖尿病及100多公斤病人，但子宮大、子宮內膜癌晚期，則不適合。像廖婦血糖值為400至500mg/dl、糖化血色素高達13%，手術時腹部僅4個0.5到1公分的小洞，術後3天出院。

許世典提醒，子宮內膜癌為十大女性癌症，且是女性生殖道癌第1名，每年新增2千多病例，主因是荷爾蒙問題，好發於月經早來、晚停或糖尿病、肥胖者，多發生在40至50歲及70歲以上者，症狀為非經期的異常出血，因此大多早期能發現，術後存活率8、9成以上，不用放化療。

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