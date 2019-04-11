嬰兒也能辦身分證 家長好驚喜

2019-04-11 18:38

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員江怡臻日前帶著寶寶到戶政事務所辦理出生登記，也一併辦了身分證，讓留言的網友訝異，原來寶寶也可以辦身分證，新北市政府民政局發言人賴冠群表示，依戶籍法「年滿14歲應申請初領國民身分證，未滿14歲者，得申請發給。」統計去年至今，1歲以下新生兒共有60人請領身分證。

江怡臻說，事前知道新北戶政事務所提供代辦護照、健保卡等服務，因此辦理出生登記當天，便帶著寶寶跟照片要一併辦理護照，到現場得知可以辦身分證，也就一併辦理，工本費50元。

賴冠群指出，戶籍法57條規定「有戶籍國民年滿14歲者應申請初領國民身分證，未滿14歲者，得申請發給。」因此有部分家長會為新生兒申請身分證作為紀念，但未滿14歲請領時，應該由法定代理人代為申請並核對人貌。去年統計至今年4月10日止，1歲以下請領身分證者60人，14歲以下者有3226人申請。

賴冠群說，身分證無使用期限，新生兒時期辦理的身分證，如果沒有換發，可以一直使用；但若有戶籍地變更、當兵、結婚或各種其他原因進行換發時，則必須使用近2年內的照片。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/