銀齡風潮、在地主張 新營藝術季本月14日登場

2019-04-11 22:19

［記者王涵平／台南報導］2019新營藝術季14日登場，阿公阿嬤很愛演，日本知名素人銀髮劇團也跨海來台助陣，精彩可期。

民治文化中心管理科長楊馥菱表示，今年新營藝術季主題「銀齡風潮，在地主張」，特地訴求樂齡文化平權，不僅邀請在地團隊如新韻合唱團、台灣藝術家交響樂團、藝姿舞集等，還有阿公阿嬤最尬意的明華園總團。

為了拓展視野，也邀來日本知名的銀髮素人劇團-樂劇團演出<女人的和平>，及台南的社區劇場-土城子鄉音劇團演出<塭田兒女>，希望透過不同類型的銀齡劇場演出，吸引更多樂齡朋友進劇場來看戲，體驗戲劇的感動。

今年藝術季另有一大亮點就是鼓勵銀髮族演戲，文化局邀國際知名劇場人姚立群親自規劃指導，要將銀髮素人打造成專業演員。藝術季期間擔綱演出自製節目<新營，快到了>，以在地故事出發，演繹出屬於新營人的共同記憶。

熱愛音樂、長期推廣在地音樂活動的在地新營執業醫師張兆榮將捐出紅色千禧Fazioli名琴。

新營文化中心指出，新營藝術季舉辦期間4月14日至5月26日，可至新營文化中心官網及FB即時掌握演出資訊。

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