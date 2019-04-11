三叉路口大車行徑 機車等待區退後免被撞

2019-04-11 22:14

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市鶯歌區尖山路、中正二路與中正三路交叉路口，大型車輛經常往返，每到尖峰時間車流量大，導致機車騎士在路口處的等候區必須留意行駛的車輛，二橋里長李金量說，該路段曾發生重大車禍相當危險。新北市議員林金結邀集新北市交通局會勘，經過評估將等待區退後，保障機車族免於被撞。

由於三叉路口是往返鶯歌、桃園市的重要道路，林金結表示，因為捷運三鶯線、新北市立美術館都在施工中，加上工廠林立，經常有大型卡車行駛，在選舉期間站路口拜票時，就有發現這樣的問題。

李金量也指出，過去該路段曾有發生過大型車禍，雖然早上7點到8點、中午12點到1點、下午3點半到5點半會有限制15噸以上車輛進行，一個月甚至會有一到二件擦撞事故，特別是晚上視線不良，更容易搶快發生意外。

對此，交通局交通管制工程科長李友欽表示，道路上都有劃設穿越導引線，目的是希望駕駛行經路口時車速要放慢，但是不少駕駛仍習慣直線方式行進以至於壓線，經過評估後，將機車等待區退後，讓機車族在等待時不再提心吊膽。

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