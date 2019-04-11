從無國籍人球到台灣人 「恩恩」剩最後一哩路

2019-04-11 19:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕越籍媽媽外遇，在2007年8月生下「恩恩」後，被丈夫發現，註銷戶籍，「恩恩」成了無國籍人球，幸8個月大就撫養她迄今的「保母媽媽」張桂英鍥而不捨奔走，終在今年3月底取得「歸化國籍許可證書」，再等1年，「恩恩」就能做正港台灣人，張桂英也正名為戶口上的媽媽。

「恩恩」的媽媽阮氏從越南嫁來台南市後壁區，與丈夫感情不睦，離家出走，與外遇男子生下「恩恩」，但對方不認帳，她只好偷偷將私生女戶籍報在丈夫名下，兩人打離婚官司時東窗事發，阮女丈夫不甘戴綠帽，經親子鑑定，父不詳的「恩恩」被台灣除名，成了無國籍人球。

阮氏遭遣返離境前一個月，將「恩恩」託付保母張桂英，結果2008年5月出境後音訊全無，只拿到一個月費用的張桂英成了保母兼媽媽，原本她想說，這是老天爺的旨意，比中樂透頭獎還困難的恩賜，但到了「恩恩」上幼兒園年紀，才發現問題一籮筐，面對「恩恩」頻問「什麼時候可以上學？」，張桂英心如刀割，展開為「恩恩」爭取權益漫長旅程。

經向嘉義縣社會局求助，「恩恩」先獲得移民署發給居留證，社會局也給予兒少補助，但問題仍未解決，「恩恩」上小學仍只能寄讀，張桂英於是轉尋求專案解決，但一再受阻，直到民進黨不分區立委吳玉琴召開跨部會協調會，並要求權責單位3個月內提出解決方案，終在今年3月29日獲內政部核發「歸化國籍許可證書」。

依國籍法第9條規定，「恩恩」取得「歸化國籍許可證書」後1年內如果沒有提出異議就正式入籍台灣。

張桂英說，過程中，最擔心自己的監護權不被法院認可，因為她是單親媽媽，名下沒有財產，也沒有收入證明，果不其然，書面審查就被打回票，她轉而要求社工提報就讀小六的「恩恩」每次都拿前三名獎狀，終於獲法官認定她有能力教養「恩恩」。

雖然經濟狀況不是很好，但視「恩恩」如已出的張桂英，在教養方面毫不懈怠，有感於自己無力幫「恩恩」課業輔導，除了讓「恩恩」上安親班，見「恩恩」英文成績落後，還她送到嘉義市的美語補習班加強，「恩恩」也很爭氣，成績都保持在班上前三名，讓「媽媽」很欣慰！

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