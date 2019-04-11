講不聽！全台最長水源吊橋 設鐵門阻遊客擅闖引熱議

2019-04-11 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣信義鄉雙龍瀑布水管吊橋因地勢險峻，常吸引遊客到此賞，惟水管吊橋係為輸送雙龍部落用水，並非景觀吊橋，卻屢有遊客擅闖還拍照打卡。有山友表示，當地部落近日用鐵門將吊橋出入口封住，以免再有遊客闖入，文章一出即引網友熱議。

網友在臉書公開社團「登山訊息通報站」PO文表示，南投信義鄉雙龍部落後山，有秘境之稱的雙龍瀑布旁架有輸送部落水源的水管吊橋，全長近400公尺，為全台之最。由於該吊橋承重設計是水管路，無法經常承受遊客重量，並未對遊客開放。而吊橋前的告示牌亦清楚交代原因，不料仍有遊客無視警告擅闖入內，讓當地部落不得不在吊橋兩端出入口架上紅色鐵門，以維護遊客及水管等設施的安全。

文章發表在臉書社團後，有少數民眾不滿部落做法，但絕大多數網友均表態支持部落，留言向反對者解釋「那條承重設計的是水管路，只用幾根細鋼索拉著，根本無法經常承受遊客」、「台灣類似的吊橋景點很多，不要為難了。這已經不是安全自負的問題，踩斷水管全村幾十人都沒水用沒水灌溉」、「水管橋就是設計專門給送水管的路又不是給人走的」。

當地公所表示，雙龍水管吊橋不供一般遊客行走，只限於巡水維修之用，並由當地的簡易自來水管理委員會管理，近年也曾在入口處設置木柵門，只是常有遊客破壞、擅闖，實在防不勝防。

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