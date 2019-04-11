故鄉力挺「最美魚販」！ 公所邀公益代言社頭產業

2019-04-11 17:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕有「最美魚販」之稱的劉芃芃（阿澎）勇闖星海，獲得社頭鄉親的支持，儘管遭到不實新聞的打擊，地方鄉親仍作她後盾，今天社頭鄉公所人員更登門洽談公益代言事宜，劉芃芃說，身為演藝人員，她也很希望能幫助地方！

其實，出身社頭的劉芃芃去年底爆紅後，地方的產業代表及團體就多次登門造訪魚攤，向她的父母親表達邀劉芃芃公益代言的想法，但一直未能碰上劉芃芃本人，無法進一步敲定。

公所今天得知劉芃芃父母去北海道旅遊，她「奉命」返鄉幫忙顧攤，立即派員去跟劉芃芃洽談。

社頭鄉公所課員說，儘管劉芃芃飽受不實報導困擾，他們透過她早年國中、小學的師長口中，很清楚劉芃芃出身單純家庭，是個懷抱星夢、勇闖星海的好女孩，父母親開的魚攤有多年口碑，教出的孩子都不畏困難、腳踏實地，因為有充分打聽，不會受外界的蜚短流長影響，因此希望能以「全台最美魚販」健康形象，邀她為社頭地方產業代言。

劉芃芃說，她也樂意協助地方產業，尤其是公益代言，她會協助幫忙，合作的方式都可再談。

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