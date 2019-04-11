台南空品去年紅害14天 環保局：創5年來最低

2019-04-11 21:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市秋冬季節空氣品質不佳飽受市民詬病，台南市環保局表示，台南空品呈現逐年改善中，從環保署的監測數據顯示，2018年空氣品質指標（AQI）發生紅害為14天，較2014年的36天減少22天，紅害日數創下5年來最低。

台南市多位議員質疑台南市空品不佳，甚至有議員戴上口罩抗議台南空氣污染，市民健康飽受傷害。

環保局表示，台南去年紅害日數創下5年來最低，不只AQI空品指標改善，PM2.5濃度同樣下降，2014年PM2.5年平均濃度30.2μg/m3，2018年為22.9μg/m3，改善率達24%，顯示南市空氣品質確實有明顯具體成效。

根據環保局的數據顯示，2014年紅害天數為36天，2015年32天，2016年37天，2017年15天，2018年則降為14天，天數為南市近5年來最低。至於今年1至3月的PM2.5年平均濃度32.0μg/m3，比2015年同期的39.1μg/m3，呈現逐年降低中。

環保局說，空氣污染具跨境、地形與氣象條件影響，秋冬季節本市位處背風側，擴散條件相對較中北部差，加上上風處污染源的影響，污染物容易累積在南市。為確實改善空氣品質，台南市首創全國第一個整合18個局處力量，推動「亮麗晴空計畫行動計畫」，嚴格管制本地空氣污染源，削減懸浮微粒的城市，空氣品質也持續改善中。

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