45年前為建蘇澳軍港遷校 蘇澳海事師生走入軍事重地尋根

2019-04-11 20:50

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國立蘇澳海事水產學校創校60週年，今天舉辦慶祝大會，下午校方安排全校師生從校本部健行回北方澳舊校區，象徵承先啟後，以及飲水思源心意。

蘇澳海事成立於1960年，最早設校位置在北方澳、今蘇澳軍港位置，1971年海軍「龍淵計畫」建設蘇澳軍港，蘇海校園配合國家重大建設，在1974年遷移至現今蘇澳鎮聖湖一帶現址。

今年是蘇海60週年，校方自3月初起舉辦校慶系列活動，例如老照片畢業紀念冊展、合唱比賽、海洋文化講座等，今天慶祝大會，各界傑出校友雲集，包含前宜蘭縣議會議長陳文昌、宜蘭市民代表會主席林智勇等。

校長洪重賢指出，蘇海創校以來，培育多名社會傑出人士，雖45年前配合海軍建設遷校，但舊校區仍承載老校友過去成長的記憶，希望未來，蘇海校友、學生，都能以學校為榮。

舊校區現已成為軍事重地，為了緬懷過去，蘇海全校師生約700人，下午1點許從聖湖校區出發，步行至蘇澳軍港內的舊校區舉辦成年禮儀式，由40名、70歲以上老校友擔任見證人。

校方指出，蘇海走過一甲子，希望藉由傳承新舊校區一脈相連的歷史，象徵承先啟後，也鼓勵同學飲水思源。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/