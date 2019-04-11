中學生化身小當家！中餐技藝競賽登場

2019-04-11 22:09

［記者許倬勛／桃園報導］由桃園市政府教育局舉辦的國中技藝教育餐旅職群班中餐組技藝競賽，今天在平鎮區育達高中舉行，59所國中、129名學生同場拚廚藝，表現優秀者可保送甄選進入高中職校，為自己開闢多元入學管道。

「國中技藝教育競賽」共有8個職群15組，包括餐旅職群的中餐、烘焙、飲調、西餐，農業職群的花藝設計、園藝技術，機械職群的車床、鉗工、電腦識圖與製圖，家政職群的美髮、美顏，動力機械職群與電機電子職群、設計職群、商業管理職群等。

其中，中餐技藝競賽上午在育達高中登場，競賽分成學科與術科兩項，術科佔百分之七十五、學科佔百分之廿五；術科部份 ，選手必須在50分鐘內完成指定菜色「五彩炒肉片」。

評審劉子勛說，這道菜餚工序看似簡單，實則考驗選手的刀工、掌握火侯的技術，五色蔬菜及豬肉都得片成1﹒5公分寬，太薄太厚都會影響口感，食材入鍋得快速拌炒，調味不可浮誇，最後依選手衛生、刀工、烹調、觀感與口感五項評分。

「反覆練習，把考試當遊戲」，平鎮國中9年級學生戴邦竣自小對做菜很有興趣，平時在家把廚房當成實驗室，按照食譜、加入創意，燒出各式料理讓家人嘗鮮，對他而言，做菜是種享受，就算考試也不緊張，希望以後能當上大廚。

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