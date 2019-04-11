麻疹一口氣增4病例 曾搭高鐵、香草航空

2019-04-11 17:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕注意麻疹疫情！疾病管制署今天傍晚公布新確診4例國內感染麻疹病例，都是居住在中部的民眾；疾管署也公布麻疹病患可傳染期間的活動史，有人曾搭香草航空、高鐵等，提醒民眾注意。

其中2例為同住家人，分別為30多歲男性（案1）及1歲女嬰（案2），4月1日到3日發病， 4月1日及7日出疹，目前住院隔離中，感染源待釐清。

另2例個案為20多歲男性（案3）及20多歲女性（案4），4月1日至6日間發病，4月7日、8日出疹，目前居家隔離中；兩人與疾管署3月28日公布之40多歲某醫院護理師可傳染期間有急診留觀區之共同空間暴露，研判為同一起群聚；該起醫院群聚共計5人確診。

衛生單位現已掌握案1、2的家人及就醫相關接觸者等共167人，及案3、4的家人、就醫相關接觸者等共364人，將分別監測至4月29日及30日。

由於4名個案可傳染期間都有大眾交通運輸或公共場所活動史，疾管署提醒，曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，請儘速與衛生單位聯繫由其安排戴口罩就醫並告知接觸史。

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