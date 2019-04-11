扶輪社18外籍高中生訪竹縣寶山鄉 與國小學童相見歡

2019-04-11 16:58

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣寶山鄉雙溪、寶山、新城等3所國小，今天舉辦外籍學生國際文化交流和國際外語學習營活動，當地客家小朋友們大方和扶輪社RYE計畫的18名外國高中生用英語互動，檢驗自己所學也提昇了國際觀。

國際扶輪3501地區總監鄭仁芳說，這次來台的18名外籍高中生，分別來自美國、義大利、巴西、法國、西班牙等地，他們目前在清華大學學中文，課餘就近到新竹縣和國小學童交流，向各校師生介紹他們自己國家的美食、文化和在台灣的學習經驗。

雙溪國小校長温芳蘭說，本地學童會用所學的簡單英語，外國高中生用他們最近學會的中文，熱情的雙方也能順利溝通，本地學童也致贈小禮物、中文卡片及感謝狀給交換學生，展現客家庄的濃濃人情味。

雙溪國小自治會長趙振辰說，大家都住在「地球村」，藉由交流認識其他國家文化的體驗很新鮮，學校還請這些外國大哥哥、大姐姐喝台灣的珍珠奶茶，他們都覺得好喝，他希望有機會也可以到這些外國學生的國家去吃當地美食。

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