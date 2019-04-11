謠言終結站》綠色馬鈴薯就是有毒？食藥署說話了！

2019-04-11 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕衛生福利部食品藥物管理署今（11）日表示，近來網路上流傳「綠色馬鈴薯就是有毒」的說法，但其實並非如此，綠色馬鈴薯是因為受到光照產生葉綠素，綠色部分內含有毒生物鹼，但此情況還是有別於馬鈴薯發芽。

食藥署指出，可供食用的馬鈴薯塊莖，若接受光照後會產生葉綠素，轉為綠色的部分會開始生成有毒的生物鹼，但不能從外觀的綠色深淺度，來判斷整顆馬鈴薯的生物鹼含量多寡，馬鈴薯在種植過程中，也有可能因生長深度不夠，因而露出土表照光造成小區域變成綠色。

食藥署提到，「配醣生物鹼（glycoalkaloids）」是馬鈴薯塊莖的天然成分，屬於一種植物的二次代謝物，通常存在於茄科植物中，如馬鈴薯、番茄或茄子等，它具有殺蟲及殺菌的功效，能幫助植物抵抗動物、昆蟲及真菌危害。

食藥署補充，民眾在挑選馬鈴薯時，應選擇「儲存良好、表面完整乾淨、觸感堅實光滑、沒有發芽」的馬鈴薯，買回家後要低溫貯藏、避免陽光直射或是放太久，如果馬鈴薯出現發芽狀況，應該立刻丟棄，才不會讓龍葵素等有毒生物鹼進入體內。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/