自主走完生命盡頭 家屬陪同預立醫療決定

2019-04-11 22:17

〔記者邱書昱／新北報導〕71歲的伊阿嬤在兩年前一場生病住進加護病房，體會到身上插滿管線的痛苦，加上過去曾看見高齡90多歲的婆婆臨終前無法吞嚥的辛苦，以及父親長年臥床無法自理生活最後辭世的無奈，因此她決定在4個兒子陪同一起到台北慈濟醫院「預立醫療照護諮商門診」，簽下自己的預立醫療決定，清楚表達未來若生病將接受、拒絕或撤除維持生命的治療。

台北慈濟醫院「預立醫療照護諮商門診」醫師常佑康指出，年邁長者或嚴重疾病末期病人，造成器官功能不佳，有些人可能吞嚥困難、無法進食，傳統都會建議改以鼻胃管灌食以吸收營養，但是家屬可能對此抱持不同意見。

他以國外醫學研究證實舉例，病人長期放置鼻胃管並不會減少吸入性肺炎的機率，存活率也並未因此增加，然而放置鼻胃管對某些病人來說會有不適、躁動，手腕、腳踝需受捆綁約束，不僅病人味覺退化，也大幅影響生活與照護品質，增加褥瘡風險，另外，末期病人因身體代謝機能衰退，有時給予過多養分或水，反而會造成額外的負擔。

常佑康說，通常家屬和病人對於預立醫療照護諮詢都會談到鼻胃管的相關問題，伊阿嬤也有相同疑慮，經過解說後，她與兒子們完全了解，親自簽署屬自己的預立醫療決定，兒子們也分別簽下醫療委任代理人的書面證明。

根據《病人自主權利法》第8條明列，「特定臨床條件時，接受或拒絕維持生命治療或人工營養及流體餵養之全部或一部。」常佑康說，這項條例的目的不是要「活活餓死病人」，而是建議改以細心手工餵食方式，透過照護者細心的餵食，能夠給予病人近距離的接觸與關懷，也可避免嗆到食物，降低吸入性肺炎的風險。

他認為，人生在自己還健康時，若能與家人們預先進行諮商，簽署「預立醫療決定」，臨終時不但可以減少家人左右為難的決策壓力，更能保障自己的尊嚴善終。

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