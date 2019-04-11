基隆中和路拓寬塞爆惹民怨 林右昌現勘促改善

2019-04-11 16:22

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市中山區主要幹道中和路正進行拓寬工程，9日當天全面刨鋪一整天，導致中山區聯外道路幾乎癱瘓，有民眾15分鐘的返家路程，最後多花1個小時才到家，還有人塞在高速公路交流道車陣中動彈不得，人人怨聲載道，基隆市長林右昌今天下午現勘，市府表示有要求廠商檢討改進，林右昌則表示工程進度超前，將提前完工讓居民有更佳的通行環境。

基隆中山區中和里一帶近年大型社區發展快速，人口日漸密集，但尖峰時段僅有二線道的主要幹道中和路，車流量無法負荷，市府去年進行河岸加蓋及道路拓寬，拓寬為三車道，希望能紓解車潮。

林右昌指出，他上任之前地方上就一再建議拓寬中和路，但多年來一直因為用地經費問題以致延宕至今，現在工程已經大致完成，不但多了一線道，並改善路燈及周邊停車空間、公車候車亭、電線桿下地等，相信可以有效紓解周邊大型社區的交通需求，尤其是解決中和國小附近的交通瓶頸，讓學童上下學更加安全。

中山區市議員張秉鈞表示，中和路長期存在交通壅塞的問題，違停更會造成車流衝突，希望警方加強取締，避免違停造成交通壅塞。

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