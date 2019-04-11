跟塑膠吸管說掰掰！麥當勞明起推「冷飲直接喝」

2019-04-11 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕要跟麥當勞的紅白吸管說掰掰了！為響應減塑政策，麥當勞今（11）日宣布，明日起將開始推行｢冷飲就口」，櫃檯不再主動提供吸管，到6月底前，所有門市將全面推行。

麥當勞今宣布，從明日起將逐步推行｢冷飲就口」，櫃檯不再主動提供吸管，以新的杯蓋設計，鼓勵消費者直接就口飲用。麥當勞預計於22日的世界地球日，全台北門市同步實施，到6月底前，全台所有門市全面推行。

不過麥當勞也表示，餐廳櫃檯雖然不再主動提供吸管，但秉持著服務顧客的精神，若是有消費者有吸管的需要，他們則改為提供「紙吸管」；也就是指大家常見的紅白吸管將走入歷史。

環保署的禁塑政策，表示2019年開始，禁止連鎖大型餐飲業，提供顧客一次性的塑膠飲料吸管，據ETtoday新聞雲報導指出，台灣肯德基表示將配合政府法規並依循環保署時程於期限前完成；摩斯漢堡則說，將配合相關法令，相關配套措施仍在評估當中。

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