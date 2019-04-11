明道郭家妤獲「歌德學院」獎學金 免費參加21天「德語夏令營」

2019-04-11 22:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明道中學高中部學生郭家妤，在今年二月的A1德語檢定榮獲全台僅2位55分的佳績外，並獲得「歌德學院」專案獎學金，全額補助包含機票、學費、食宿等，完全免費參加21天的「青少年德語夏令營」，還有75歐元的零用金。全台僅2位獲選，北一女中、明道中學各一位學生。

德國外交部2008 年推出一項全球性計劃「未來的夥伴：中、小學校」，主要在促進全球各地優秀學校的德語教學。

另外，台北歌德學院為了推動高中德語教學，推動了「歌德課堂」計畫，全力支持台灣中學生德語學習課程，全台僅有15所高中通過申請。

明道中學是所有通過申請的學校中，唯一一所私立中學，正式成為歌德學院的夥伴學校。

郭家妤從高一選修課才初次接觸德語，高一上學期到高二上學期，每週2堂課，再加上高二每週一堂第9節課，高二下學期也利用社團時間學習，跟一般學科一樣重視。今年2月參加德語檢定考試，滿分60分考了55分的高分。

她表示，喜歡德語的邏輯性，兩個單字拼起來竟然是另一個新的意思，但是卻有跡可循，非常有趣。遇到不會的單字，會用德譯英的字典查詢，自然而然英語和德語一起進步。

平常郭家妤也會利用晚自習課餘的零碎時間，複習德語作業，並善用德語電影和音樂，越學越有興趣，當作另一種紓壓方式。

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