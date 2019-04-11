曾是台灣最大美食社群網站 T客邦創辦人爆：愛評網早被中資收購

2019-04-11 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前愛評網被街口支付收購後，爆出前員工遭新東家惡意解雇的新聞。隨著事件曝光如今更爆出，原來愛評網早在賣給街口支付前，就已經先被中資轉手收購。T客邦創辦人施典志提醒，網路上的資料不僅具有商業價值，更有政治價值，不得不小心。

曾任PChome雜誌副總編輯、T客邦創辦人的資深編輯人施典志表示，他在這次愛評網事件中最感到震驚的，不是街口怎麼亂搞，而是原來愛評網在賣給街口之前，早在2018年7月就已經被中國著名團購網站「美團網」透過境外白手套公司收購。但這件事卻幾乎不為大眾所知，消息僅在網路創業圈或投資圈的少數人之間流通，他直言，「這恐怕會是個問題」。

他指出，愛評網在2014年時擁有多達70萬名會員，像這樣在台灣耕耘多年，擁有大量用戶資料和上傳內容的網路平台，若單純從商業的角度來看，確實非常有價值。但是，這樣的大型網站被中資收購卻不為人知，從資料安全和國家安全的角度來看，也是件必須注意的事。

因為資料從來就不只具有商業價值，在政治上往往也具有意義和價值。一個大家最耳熟能詳的例子，就是曾在2018年美國總統大選期間扮演重要角色的Facebook，甚至到後來爆發「通俄門」，影響美國總統川普至今。

對於施典志的質疑，愛評網創辦人葉卉婷稍早也表示，「愛評的所有的數據Data存放的地方是GCP且指名是彰濱工業區的幾方，且所有的真實數據資料都沒有傳給任何第三方，這是愛評數位資產雖然賣給美團點評，但我們仍有要求的部分」。

施典志最後提醒，從這次事件我們學到的是，必須持續追問現在在台灣營運的大型網站及服務，背後的運作結構是否和中國有關？這些訊息是否應該要在不影響網站營運的前提下適度揭露，而不是等到某些事件爆發了才跟著被發現。他認為這確實是大家該深思的議題。

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