高市將辦公民咖啡館 邀市民聊機車路權與安全

2019-04-11 15:43

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府交通局為提升機車用路安全，加強與機車族對話，將於4月27日（星期六）上午9時至12時舉辦「機車安全大家談-公民咖啡館活動」，於交通局智慧運輸中心，邀市民朋友共同來聊聊機車路權與安全。

交通局表示，高雄住商混合的土地使用特性，創造出市民仰賴機車使用習性，據統計高雄市的機車使用率高達6成8，大量的機車使用也衍生許多交通安全課題，經交通局統計高雄市的交通事故中，與機車有關的事故比率高達8成，顯示提升機車安全使用環境是高雄交通部門亟待改善的課題。

公民咖啡館活動將藉由桌長帶領議題討論，為加強與市民朋友的對話，有效提出可行改善計畫，交通局特別希望邀請機車、汽車使用族群及道路用路人（行人）等進行對話討論，鼓勵民眾分享意見、聆聽多元全面的觀點，在公民咖啡館活動中，討論大家日常移動時所觀察到的用路環境改善建議、車道上的行車管制如何讓用路人更安全的駕駛、有限的市區空間下如何讓街道有更多包容各式運具的彈性等，期待透過公民參與激盪出高雄市機車安全改善新思維。

「機車安全大家談-公民咖啡館活動」，即日起開放報名至4月17日截止（報名網址：https://forms.gle/Z3nGKSBaqDw67Yyf9），詳細資訊請上高雄市政府交通局官網。

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