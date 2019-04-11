朱熹後代集團來台 創韓國瑜醫療觀光首例

2019-04-11 15:27

［記者黃旭磊／高雄報導］南宋理學家朱熹後代於馬來西亞創設醫療集團，與高醫合作「醫養結合」一條龍服務，創2019年高雄醫療觀光元年簽約首例。

高雄市長韓國瑜力推醫療觀光元年，為此，馬來西亞長樂集團董事經理朱兆祥、綠盛集團總裁兼執行長曾建華今天造訪，於高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）與院長侯明鋒、高雄市大同醫院院長陳彥旭、高雄市小港醫院秘書陳煌麒簽約，開啟醫養合作，高雄醫學大學董事長陳建志、校長鐘育志到場見證。

長樂及綠盛世集團數度至高雄取經，對於高雄市大同醫院首創改造國小閒置空間，打造福樂日間照護中心印象深刻，已在馬國複製福樂模式，受當地華人社會歡迎。

朱兆祥是南宋理學家朱熹後代，十幾歲由父親拿督朱正華送到英國，學習會計與管理，不到20歲接掌英國家庭事業，於馬國擁有文化教育、地產開發、建築、飲食、旅遊及金融投資等，關係企業超過20家。

綠盛世集團在吉隆坡及檳城等華人密集區開發18個造鎮，設有24小時護理站，將導入高醫醫療軟實力，發展醫療健康事業。而總裁曾建華為馬國拿督，集團成立6年為當地最大地產開發公司，年營業額約480億新台幣，在英國及澳大利亞也有產業。

侯明鋒說，馬籍高醫校友人數居全台之冠，部分被冊封為拿督，簽約後，高醫將派醫護人員前往馬國開辦長照訓練課程，培養種子人才，並借重當地校友力量建立轉診平台。

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