中市11萬戶明晚停水 市府協調水公司增設臨時取水站

2019-04-11 15:22

〔記者張菁雅／台中報導〕自來水公司第四區管理處為緊急搶修鯉魚潭給水廠原水抽水站管線漏水，預計明（12）日晚間10時起停水23小時，13日晚間9時恢復正常供水，影響戶數達11萬3000戶。台中市政府經發局今日表示，已協調水公司增設臨時取水站及機動水車，共75處，並建立網路即時通報平台，隨時掌握工程進度及復水情形。

自來水公司第四區管理處為避免輸水幹管漏水擴大，造成更大風險，將緊急進行搶修工程，預計明晚10時起至13日晚間9時停水，受影響地區包括台中市梧棲、沙鹿、潭子、神岡、豐原、西屯、南屯、龍井、大雅、烏日、大甲、清水等12個行政區，停水戶數7萬3000戶，水壓降低戶數4萬戶，合計影響11萬3000戶。

經發局表示，水公司第一時間已通知停水區域區里長，停水期間，水公司各服務處所將有加班人員因應市民查詢及送水協助。市府為減少民眾不便，已要求水公司第四區管理處增設臨時取水站，並增加機動水車數量，以利緊急需求調度之用，取水站將由原先55處，再增加20處至75處，民眾可上自來水公司臨時供水站位置網站（ http://bit.ly/2FYmEUk ）查詢，或撥打免付費服務專線1910洽詢。

此外，經發局也已與自來水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形，直至恢復正常供水，以確保自來水公司如期完工。

經發局提醒市民，除應及早儲水備用，社區大樓也請通知社區機電人員，於停水前將蓄水池、水塔蓄滿，並配合節約用水；期間也請關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久會產生高溫，致馬達損壞或造成火災。

另外，使用水龍頭以橡皮管接水時，請勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生汙染；復水後，請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水，初期送水可能較混濁，可暫勿取用；停水區域於復水後，管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水將會延後數小時。

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