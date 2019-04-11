白沙屯「粉紅超跑」到北港 信眾擠爆

2019-04-11 15:46

〔記者廖淑玲／雲林報導〕白沙屯「粉紅超跑」今天上午5點從褒忠分駐所起駕，一路趕到北港，中午前媽祖鑾轎駐蹕朝天宮，加上總統蔡英文陪同數萬名信眾徒步隨香，擠爆北港。

白沙屯媽祖進香團8日凌晨起駕，今天一路趕到北港，沿途熱情民眾放射五彩紙炮歡迎，所到之處信徒爭相鑽轎腳，許多信徒設供桌擺上豐盛供品跪迎白沙屯媽祖，還有民眾以雲梯掛上成串鞭炮燃放、地上舖滿鞭炮迎接媽祖鑾轎，整個北港成炮城熱鬧滾滾。

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖南下徒步進香，每年都吸引數十萬名信徒朝聖，4月8日從拱天宮出發，展開為期10天9夜的宗教之旅，今天中午駐駕北港朝天宮過夜。

為迎接白沙屯媽祖，白沙屯雲林至善文化協會人員在廟前分送平安餅，慈濟北港聯絡處志工總動員，事前忙了數日準備數千份素麵線糊、冷泡茶免費提供香燈腳享用，並在現場宣導素食護地球的環保理念、為東非大災難募心募愛，受到大家熱情回響。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/